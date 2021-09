Guerrilla al lavoro su un Horizon multiplayer? (Di mercoledì 29 settembre 2021) Stando a diversi indizi e annunci di lavoro, Guerrilla Games starebbe assumendo per un eventuale titolo della serie Horizon con componenti multiplayer Tra i ruoli richiesti sul sito ufficiale della compagnia figura, tra le altre, la posizione di senior social systems designer. Stando alla descrizione, ai collaboratori sarà richiesta passione per le comunità online e per l’ambito social. L’obiettivo sarà quello di creare nuovi modi con i quali i giocatori possono entrare in contatto tra loro in-game. Tutto questo significa, in congiunzione con altri indizi, che Guerrilla starebbe pianificando lo sviluppo di un nuovo capitolo di Horizon con un importante focus sulla componente multiplayer. Un nuovo Horizon con elementi multiplayer tra ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 29 settembre 2021) Stando a diversi indizi e annunci diGames starebbe assumendo per un eventuale titolo della seriecon componentiTra i ruoli richiesti sul sito ufficiale della compagnia figura, tra le altre, la posizione di senior social systems designer. Stando alla descrizione, ai collaboratori sarà richiesta passione per le comunità online e per l’ambito social. L’obiettivo sarà quello di creare nuovi modi con i quali i giocatori possono entrare in contatto tra loro in-game. Tutto questo significa, in congiunzione con altri indizi, chestarebbe pianificando lo sviluppo di un nuovo capitolo dicon un importante focus sulla componente. Un nuovocon elementitra ...

Horizon diventa multiplayer dopo Forbidden West? C'è l'indizio di Guerrilla Guerrilla Games è attualmente al lavoro per la realizzazione di Horizon Forbidden West , l'ultima attesa avventura di Aloy in arrivo sia su PS4 che su PS5, ma stando alle ultime indiscrezioni starebbe ...

