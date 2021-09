First Capital, utile di 21,6 milioni di euro nel 1° semestre 2021 (Di mercoledì 29 settembre 2021) (Teleborsa) – Il CdA di First Capital – holding di partecipazione finanziaria quotata su AIM Italia e specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity – ha approvato il bilancio consolidato intermedio al 30 giugno 2021. Il primo semestre si è chiuso con un risultato netto consolidato di 21,6 milioni di euro (-0,75 milioni di euro nel primo semestre 2020). Il Patrimonio Netto consolidato è pari a euro 76,3 milioni (euro 56,8 milioni al 31 dicembre 2020), di cui euro 2,5 milioni di pertinenza di terzi (euro 1,2 milioni al 31 dicembre 2020). L’incremento, per ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 29 settembre 2021) (Teleborsa) – Il CdA di– holding di partecipazione finanziaria quotata su AIM Italia e specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity – ha approvato il bilancio consolidato intermedio al 30 giugno. Il primosi è chiuso con un risultato netto consolidato di 21,6di(-0,75dinel primo2020). Il Patrimonio Netto consolidato è pari a76,356,8al 31 dicembre 2020), di cui2,5di pertinenza di terzi (1,2al 31 dicembre 2020). L’incremento, per ...

