Fiorentina | Commisso | «Voglio bene ai napoletani ma ogni tanto bisogna perdere»

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Roccolancia la sfida al Napoli capolista in Serie A: ecco le dichiarazioni del presidente dellaRoccoparla del Viola Park e della sfida contro il Napoli. Le dichiarazioni ai canali del club. «I ragazzi sono contenti del Viola Park ma orapensare al Napoli. Il Napoli è fortissimo,aimacome è già successo a noi. Vediamo se i ragazzi ce la faranno, sarà l’ultima partita per me prima di tornare in America». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Così Rocco, intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali della, per raccontare la prima visita al Viola Park della formazione viola. Il presidente del club toscano, dopo aver ...... Dusan Vlahovic avrebbe deciso di firmare il rinnovo con la. Il classe 2000, stando a ... In effetti, Rocco, prima di ripartire per gli USA, vorrebbe chiudere il discorso relativo al ...Commisso si lamentava del fatto che le squadre continuavano a comprare senza avere la liquidità come ad esempio l’operazione Locatelli. Il calcio ha bisogno di una rifondazione, non è possibile che al ...In questi minuti all'interno del Centro Tecnico di Coverciano si sta svolgendo l'evento del "41° premio nazionale Nereo Rocco" organizzato dalla Settignanese, a cui ...