Fabio Cannavaro commenta il primato del Napoli

Conclusa dopo quattro anni la sua avventura in Cina come allenatore del Ghuanzou, Fabio Cannavaro ha fatto ritorno in Italia dove spera di poter dimostrare il suo valore su qualche panchina. L'occasione è stata propizia per parlare della sua ex squadra, prima in classifica a punteggio pieno dopo sei giornate, ma anche di altri temi. Fabio Cannavaro: cosa ha detto? Sull'addio alla Cina "Ho detto addio alla Cina, il campionato è cambiato e proseguirà a dicembre. Ho lasciato nonostante avessi ancora 15 mesi di contratto. Non vedevo i miei figli da diverso tempo, l'anno scorso sono stato lontano da loro per 11 mesi e quest'anno 8. Ho vissuto 6 bolle: la più lunga di 70 giorni. Non ce la facevo più, altrimenti senza pandemia sarei rimasto all'Evergrande dove stavo molto bene. In questi anni sono cresciuto come ...

