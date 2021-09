“É sempre mezzogiorno”: filetto di maiale alla senape di Francesca Marsetti (Di mercoledì 29 settembre 2021) Una mela al giorno… toglie il medico di torno, assicura Francesca Marsetti, che prepara un piatto a base di mele, frutto di stagione dalle mille proprietà. Francesca, da figlia di un macellaio, prepara un secondo piatto a base di carne, il filetto di maiale alla senape. Ingredienti 1 filetto di maiale da 800 g, rosmarino, 1 spicchio d’aglio, 50 g senape, 50 g burro, 2 mele golden, 50 g burro, 100 ml vino rosso, 50 ml brodo vegetale, 50 g zucchero, sale e pepe, olio evo Procedimento Spennelliamo il filetto con abbondante senape in crema. In padella, scaldiamo il burro con i rametti di rosmarino e lo spicchio d’aglio pelato. Mettiamo a rosolare il filetto, su tutti i ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 29 settembre 2021) Una mela al giorno… toglie il medico di torno, assicura, che prepara un piatto a base di mele, frutto di stagione dalle mille proprietà., da figlia di un macellaio, prepara un secondo piatto a base di carne, ildi. Ingredienti 1dida 800 g, rosmarino, 1 spicchio d’aglio, 50 g, 50 g burro, 2 mele golden, 50 g burro, 100 ml vino rosso, 50 ml brodo vegetale, 50 g zucchero, sale e pepe, olio evo Procedimento Spennelliamo ilcon abbondantein crema. In padella, scaldiamo il burro con i rametti di rosmarino e lo spicchio d’aglio pelato. Mettiamo a rosolare il, su tutti i ...

