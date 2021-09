DISNEY PLUS LE NOVITÀ DI OTTOBRE 2021: LA NUOVA SERIE JUST BEYOND, AMERICAN HORROR STORY: DOUBLE FEATURE, BOOKS OF BLOOD, BLACK WIDOW GRATIS PER TUTTI (Di mercoledì 29 settembre 2021) Torna l’appuntamento con le ultimissime di DISNEY PLUS e tutte le NOVITÀ di OTTOBRE 2021. Se vi siete persi i post sulle NOVITÀ relative a Netflix vi basta cliccare QUI. OTTOBRE è il mese di Halloween e DISNEY PLUS lo festeggia con tanti film e speciali a tema, come Lego Star Wars: Racconti spaventosi, e Muppets Haunted Mansion: La casa stregata. Tra i film The Empty Man e BOOKS of BLOOD, BLACK WIDOW senza più a necessità dell’accesso vip e quindi disponibile per TUTTI gli abbonati alla piattaforma, da segnalare anche l’arrivo della decima stagione di AMERICAN HORROR STORY: DOUBLE ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 29 settembre 2021) Torna l’appuntamento con le ultimissime die tutte ledi. Se vi siete persi i post sullerelative a Netflix vi basta cliccare QUI.è il mese di Halloween elo festeggia con tanti film e speciali a tema, come Lego Star Wars: Racconti spaventosi, e Muppets Haunted Mansion: La casa stregata. Tra i film The Empty Man eofsenza più a necessità dell’accesso vip e quindi disponibile pergli abbonati alla piattaforma, da segnalare anche l’arrivo della decima stagione di...

bubinoblog : DISNEY PLUS LE NOVITÀ DI OTTOBRE 2021: LA NUOVA SERIE JUST BEYOND, AMERICAN HORROR STORY: DOUBLE FEATURE, BOOKS OF.… - FinallyGnoker : Che cazzo c'è da vedere su Disney plus? - heartmarils : ma disney plus ha messo free guy urlo oggi me lo guardo dato che non ho avuto la possibilità di andare al cinema - mayoraltitolare : Il documentario di Riina su Disney Plus ahahahahha. Fanno la morale e poi metto la peggio roba - geekedude : ed ora dopo #WhatIf è arrivata l'ora di vedermi finalmente #FreeGuy, uscito oggi su Disney Plus -