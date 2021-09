“Ciao Anita”, il film tributo ad Anita Ekberg in prima visione on demand (Di mercoledì 29 settembre 2021) Dal 29 settembre in prima visione il film di Jacques Lipkau Goyard, Marco Kuveiller, prodotto da Human Touch Media Grazie a Istituto Luce Cinecittà Luce e CG Entertainment, il 29 settembre debutta in prima visione On demand sulle piattaforme CG Digital e Chili “Ciao Anita” il film di Jacques Lipkau Goyard, Marco Kuveiller, prodotto da Human Touch Media. “Ciao Anita” è un documentario autobiografico vivo e sincero dedicato alla grande star Anita Ekberg, di cui ne rivela la personalità forte, carismatica e carica di dignità. L’immagine di sex symbol, che l’ha affiancata per tutta la sua carriera, viene finalmente ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 29 settembre 2021) Dal 29 settembre inildi Jacques Lipkau Goyard, Marco Kuveiller, prodotto da Human Touch Media Grazie a Istituto Luce Cinecittà Luce e CG Entertainment, il 29 settembre debutta inOnsulle piattaforme CG Digital e Chili “” ildi Jacques Lipkau Goyard, Marco Kuveiller, prodotto da Human Touch Media. “” è un documentario autobiografico vivo e sincero dedicato alla grande star, di cui ne rivela la personalità forte, carismatica e carica di dignità. L’immagine di sex symbol, che l’ha affiancata per tutta la sua carriera, viene finalmente ...

