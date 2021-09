Champions League, lo Sheriff sorprende il Real e va in testa: il punto sul girone D (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il punto sul girone D della Champions League 21/22 dopo la seconda giornata Una vittoria e un pareggio nei due match della seconda giornata del girone D della Champions League 2021/2022. A portare a casa i 3 punti, un po’ a sorpresa, è stato lo Sheriff Terispol che hanno battuto il Rea Madrid a domicilio mentre Shakthar Donetsk e Inter si sono divisi un punto a testa. SHAKHTAR DONETSK-INTER – Nel primo match di giornata il risultato finale coincide con quello di partenza: 0 a 0. Match caratterizzato dal dominio territoriale dei padroni di casa, che hanno rischiato in apertura di match salvati dalla traversa su tiro di Barella e nel finale quando è salito in cattedra Pyatov a impedire il gol ai nerazzurri. ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 29 settembre 2021) IlsulD della21/22 dopo la seconda giornata Una vittoria e un pareggio nei due match della seconda giornata delD della2021/2022. A portare a casa i 3 punti, un po’ a sorpresa, è stato loTerispol che hanno battuto il Rea Madrid a domicilio mentre Shakthar Donetsk e Inter si sono divisi un. SHAKHTAR DONETSK-INTER – Nel primo match di giornata il risultato finale coincide con quello di partenza: 0 a 0. Match caratterizzato dal dominio territoriale dei padroni di casa, che hanno rischiato in apertura di match salvati dalla traversa su tiro di Barella e nel finale quando è salito in cattedra Pyatov a impedire il gol ai nerazzurri. ...

Advertising

acmilan : A collection of the best #UCL moments experienced at home, to get in the mood for tomorrow night ?? Per celebrare i… - SkySport : MILAN-ATLETICO MADRID 1-2 Risultato finale ? ? #Leao (20') ? #Griezmann (84’) ? rig. #Suarez (90+7’) ? CHAMPIONS LE… - OptaPaolo : 1 - Questa è la prima volta che il Milan non vince alcuna delle prime due partite di una fase a gironi di Champions… - alex89755780 : RT @fdrpzebra16: Quando pensate a Marco Davide Faraoni pensate che grazie a lui abbiamo una squadra con DNA europeo in Champions League in… - cropyJ03 : RT @zeljabov: Tra le squadre che hanno vinto almeno 2 Champions League, l'AC Milan, oltre al Nottingham Forest, è l'unica a non aver mai vi… -