Aumenti in bolletta dal 1° ottobre: quanto si spenderà in più per elettricità e gas secondo l’Arera (Di mercoledì 29 settembre 2021) Dall’Autorità Arera arriva la comunicazione sull’entità degli Aumenti in bolletta. La maggiorazione dei prezzi scatterà da venerdì 1° ottobre e riguarderà tutto il trimestre ottobre-dicembre 2021. Ecco quali sono le previsioni di spesa per le famiglie secondo l’Arera. Aumenti in bolletta, quanto si pagherà in più per elettricità e gas L’Autorità di regolazione per l’energia Arera ha fatto sapere a quanto ammonteranno gli Aumenti sulle bollette di luce e gas. Il calcolo sarebbe stato effettuato prendendo come modello una famiglia tipo in regime di maggior tutela e risulterebbe in incrementi di: +29,8% sull’elettricità rispetto al 2020; +14,4% sul gas ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 29 settembre 2021) Dall’Autorità Arera arriva la comunicazione sull’entità degliin. La maggiorazione dei prezzi scatterà da venerdì 1°e riguarderà tutto il trimestre-dicembre 2021. Ecco quali sono le previsioni di spesa per le famiglieinsi pagherà in più pere gas L’Autorità di regolazione per l’energia Arera ha fatto sapere aammonteranno glisulle bollette di luce e gas. Il calcolo sarebbe stato effettuato prendendo come modello una famiglia tipo in regime di maggior tutela e risulterebbe in incrementi di: +29,8% sull’rispetto al 2020; +14,4% sul gas ...

Advertising

Mov5Stelle : La direzione per noi è chiara: tutelare famiglie e imprese dagli aumenti contenendo al contempo le emissioni di CO2… - Braveheart20215 : spiegate a questa ebete,che molti paese a causa degli aumenti,stan spengendo le centrali elettriche,cxhe in Italia… - annadelbello1 : RT @kidstu: il condottiero #Draghi giovedì scorso ad edicole unificate: 'Tre miliardi per bloccare gli aumenti in bolletta'. Risultato: da… - angiuoniluigi : RT @rassegnally: Non bastano le misure di sostegno varate dal Governo: da dopodomani la bolletta diventa una roba da ricchi. Media degli au… - MarcelloCaredd1 : @Lurlooo @dottorbarbieri @durezzadelviver Ottima scelta, anche se il costo dell'energia, sebbene aumentato del 140%… -