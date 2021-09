Un ex allievo di Amici 20 tra i concorrenti di Tu si que vales (Di martedì 28 settembre 2021) Samuele Barbetta a Tu si que vales Ieri pomeriggio negli Studi Elios di Mediaset è stata registrata una nuova puntata di Tu si que vales. E, come riporta il sito Quello che tutti vogliono sapere, proprio in questa occasione tra i vari talenti che si sono presentati c’è un volto molto conosciuto ai fan di L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 28 settembre 2021) Samuele Barbetta a Tu si queIeri pomeriggio negli Studi Elios di Mediaset è stata registrata una nuova puntata di Tu si que. E, come riporta il sito Quello che tutti vogliono sapere, proprio in questa occasione tra i vari talenti che si sono presentati c’è un volto molto conosciuto ai fan di L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : Un ex allievo di Amici 20 tra i concorrenti di Tu si que vales - Inchiummata : Per chi ha guardato Amici ma Mirko è un allievo della Cele? - Deborah10329549 : @idkidcirdc @martieaka Io volevo tanto che aka7even entrasse di nuovo ad amici non come ospite come allievo - Frax_O : RT @amvrcord: todaro nella casa di amici si piange un giorno sì e l'altro pure per le difficoltà che si devono affrontare benvenuto se vole… - Lincy10415 : Mi dà fastidio quando il pubblico batte le mani durante un'esibizione, soprattutto di ballo. Se è scordinato, può f… -