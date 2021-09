Stadi al 75%, cinema e teatri all'80%, pressing per le discoteche: dal Cts le nuove capienze per il pubblico (Di martedì 28 settembre 2021) È ancora presto per il ?tutto esaurito?, ma ci siamo quasi. In base alle indicazioni del Comitato tecnico scientifico infatti, presto cinema, teatri e musei potranno non essere... Leggi su ilmattino (Di martedì 28 settembre 2021) È ancora presto per il ?tutto esaurito?, ma ci siamo quasi. In base alle indicazioni del Comitato tecnico scientifico infatti, prestoe musei potranno non essere...

sportface2016 : +++Il #CTS dà l'ok per aprire gli stadi al 75% della capienza e i palazzetti al 50% +++#SerieA - SkySport : ULTIM'ORA IL CTS APPROVA LA CAPIENZA DEGLI STADI AL 75% Lo comunica in una nota il portavoce Brusaferro #SkySport… - GiovaAlbanese : Apertura stadi: si passa in zona bianca dal 50% al 75% di capienza. Al chiuso, nei palazzetti, dal 35% al 50%. - DiacronicoMurra : RT @GuiducciLuigi: @Giovaguerrato @massimogara spetta, cinema al chiuso 80 e stadi all'aperto 75? Ma stralol - GiovanniDElia11 : C'è l'ok del #CTS: gli stadi riaprono al 75% -