Perché la serie coreana «Squid Game» è in cima alle classifiche mondiali Netflix (Di martedì 28 settembre 2021) È disturbante, Squid Game, la serie sudcoreana che sta spopolando su Netflix. Distribuita dalla piattaforma Netflix dallo scorso 17 settembre, ha rapidamente conquistato la vetta dei contenuti più visti a livello globale e, un po’ più gradualmente, anche la classifica italiana. K-drama per definizione, la serie è molto più di un (ennesimo) titolo vincente dopo che negli ultimi tempi l’appeal delle produzioni asiatiche, come Alice in Borderland (giapponese) e Sweet Home (coreana), ha più volte contagiato il pubblico global. Nonostante alla base di Squid Game ci sia un gioco di sopravvivenza, le somiglianze della serie ideata dal regista Hwang Dong-hyuk (The Fortress, Miss Granny) ad altre produzioni ... Leggi su gqitalia (Di martedì 28 settembre 2021) È disturbante,, lasudche sta spopolando su. Distribuita dalla piattaformadallo scorso 17 settembre, ha rapidamente conquistato la vetta dei contenuti più visti a livello globale e, un po’ più gradualmente, anche la classifica italiana. K-drama per definizione, laè molto più di un (ennesimo) titolo vincente dopo che negli ultimi tempi l’appeal delle produzioni asiatiche, come Alice in Borderland (giapponese) e Sweet Home (), ha più volte contagiato il pubblico global. Nonostante alla base dici sia un gioco di sopravvivenza, le somiglianze dellaideata dal regista Hwang Dong-hyuk (The Fortress, Miss Granny) ad altre produzioni ...

Advertising

FBiasin : #DalPino (Lega Serie A) a Deejay: '#Dazn? Inaccettabile quello che stiamo vedendo, ma la Lega non può fare altro ch… - PrimeVideoIT : Ma cosa si porta quando si è invitati in Casa Ferragnez? Chiediamo perché a dicembre arriva #TheFerragnezLaSerie -… - TuttoMercatoWeb : Commisso accusa: 'La Fiorentina rispetta l'indice di liquidità, perché Juventus e Inter no?' - _glog_ : penso che Pose sia la serie tv migliore della storia. tre stagioni che hanno raccontato con delicatezza le storie,… - loverofmyne : RT @trashloger: Comunque non capisco perché siate così contro al doppiaggio ??? averlo non impedisce ad altri di guardare un film o una ser… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché serie L'auto senza pilota corre a Indianapolis E dalla F1 alle auto di serie il passaggio è stato breve, senza trascurare vette comiche assolute. ... sono le Dallara AV - 21 a guida autonoma e, solo a guardarle, fanno paura perché l'abitacolo è ...

Marchetti diventà papà durante il derby: 'Non potevi scegliere giorno migliore per nascere...' ...SERIE A Lazio - Roma, le foto del derby della Capitale SPORT Lazio, gioia Leiva: abbraccia Parolo durante la diretta Il post di Federico Marchetti E per Marchetti è stato doppiamente speciale, perché ...

Dà fuoco all'ex compagno perché voleva lasciarla: arrestata una 38enne latinaoggi.eu E dalla F1 alle auto diil passaggio è stato breve, senza trascurare vette comiche assolute. ... sono le Dallara AV - 21 a guida autonoma e, solo a guardarle, fanno paural'abitacolo è ......A Lazio - Roma, le foto del derby della Capitale SPORT Lazio, gioia Leiva: abbraccia Parolo durante la diretta Il post di Federico Marchetti E per Marchetti è stato doppiamente speciale,...