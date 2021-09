Netflix svela le classifiche (e gli ascolti) delle serie tv e dei film più visti (Di martedì 28 settembre 2021) Netflix dà i numeri delle serie e dei film più seguiti di sempre sul servizio streaming, ecco i dati completi sulle visualizzazioni dei prodotti più amati dagli utenti. Netflix ha squarciato il velo di segretezza sui propri dati svelando le classifiche delle serie tv e dei film più visti con relative visualizzazioni. Ted Sarandos, CEO di Netflix, ha diffuso i dati nel corso della Code Conference a Beverly Hills, California, mostrando le slide con le top 10 in ogni categoria. Ecco la classifica delle serie TV più viste su Netflix per numero di spettatori/account: Bridgerton Stagione 1 - 82 milioni Lupin Parte 1 - 76 milioni The Witcher ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 settembre 2021)dà i numerie deipiù seguiti di sempre sul servizio streaming, ecco i dati completi sulle visualizzazioni dei prodotti più amati dagli utenti.ha squarciato il velo di segretezza sui propri datindo letv e deipiùcon relative visualizzazioni. Ted Sarandos, CEO di, ha diffuso i dati nel corso della Code Conference a Beverly Hills, California, mostrando le slide con le top 10 in ogni categoria. Ecco la classificaTV più viste super numero di spettatori/account: Bridgerton Stagione 1 - 82 milioni Lupin Parte 1 - 76 milioni The Witcher ...

