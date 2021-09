Morisi, Pillon: “La droga e i festini? Non mi stupiscono, non mi è mai piaciuto. Matteo si circonda di persone sbagliate”. Poi smentisce (Di martedì 28 settembre 2021) “Questa brutta storia non mi stupisce, viste le note attitutini del personaggio. La giustizia divina ha fatto il suo corso. A me questo Morisi non è mai piaciuto, mai”. Non usa perifrasi Simone Pillon, il senatore ultracattolico della Lega fiero avversario dei diritti Lgbt, commentando al Foglio la vicenda del boss della comunicazione del partito indagato per una cessione di stupefacenti avvenuta durante un festino con due ventenni romeni. “C’erano cose note da tempo a tutti”, rivela. “Morisi mi ha fatto sempre la guerra, ora capisco tante cose. Capisco quando a Verona, al Congresso mondiale della famiglia, si mise di traverso. Non voleva che Matteo (Salvini, ndr) vi partecipasse, diceva che era divisivo, poco conveniente politicamente”. Dopo l’ex sottosegretario Claudio Durigon, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) “Questa brutta storia non mi stupisce, viste le note attitutini del personaggio. La giustizia divina ha fatto il suo corso. A me questonon è mai, mai”. Non usa perifrasi Simone, il senatore ultracattolico della Lega fiero avversario dei diritti Lgbt, commentando al Foglio la vicenda del boss della comunicazione del partito indagato per una cessione di stupefacenti avvenuta durante un festino con due ventenni romeni. “C’erano cose note da tempo a tutti”, rivela. “mi ha fatto sempre la guerra, ora capisco tante cose. Capisco quando a Verona, al Congresso mondiale della famiglia, si mise di traverso. Non voleva che(Salvini, ndr) vi partecipasse, diceva che era divisivo, poco conveniente politicamente”. Dopo l’ex sottosegretario Claudio Durigon, ...

