Italia's Got Talent 2022, Elio in giuria al posto di Joe Bastianich (Di martedì 28 settembre 2021) Italia's Got Talent 2022, Elio sarà tra i giurati al fianco di Frank Matano, Federica Pellegrini e Mara Maionchi Aria di novità a Italia's Got Talent: via Joe Bastianich, entra Elio. Il frontman di Elio e Le Storie Tese sarà al fianco di Frank Matano, Federica Pellegrini e Mara Maionchi in questa nuova avventura. Al timone, ancora una volta Lodovica Comello, alla conduzione per il sesto anno consecutivo che sarà anche nel backstage a guidare i partecipanti. Intervistato, Elio ha dichiarato: "Sono felicissimo di entrare nella famiglia di Italia's Got Talent. Non vedo l'ora di sedermi al tavolo dei giudici, il più lontano possibile da Frank Matano, di usare il Golden Buzzer ...

