iPhone 13 a rate con iliad Mini Pro Pro Max

Leggi su pantareinews

(Di martedì 28 settembre 2021) È possibile acquistare13 aconoltre che con gli altri operatori di telefonia mobile come Vodafone e WindTre. L’operatore francese ha nel proprio listino tutti e quattro i modelli della nuova serie 2021 di casa Apple anche se le versioni da 128 GB di alcuni modelli sono già esaurite. Comprare la serie13 asu Amazon13 acon13 aconprevede il pagamento di un anticipo e poi 30mensili che dovranno essere corrisposte anche in caso di passaggio ad altro operatore. Possono effettuare l’acquisto tutti i clientida almeno tre mesi, possono invece acquistare tutti i clienti tramite pagamento in ...