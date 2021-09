Incredibile al Bernabeu: lo Sheriff batte il Real 2-1. Gueye e Messi stendono il City. Tutti i risultati della serata (Di martedì 28 settembre 2021) Si sono concluse le sei gare serali valide per il martedì del secondo turno della fase a gironi di UEFA Champions League. Nel big match di giornata il PSG delle stelle batte il Manchester City, un gol per tempo: Gueye e Messi, autore del suo primo centro “parigino”. Doppio legno per la squadra di Guardiola con Sterling e Bernardo Silva nella stessa azione nel primo tempo, poi altre occasioni sventate dalla retroguardia francese.Liverpool e Borussia Dortmund regolano rispettivamente Porto e Sporting CP. Il Real va sotto di un gol con lo Sheriff Tiraspol, poi Benzema su rigore pareggia, ma i moldavi escono via da Madrid con uno storico successo firmato Thill al minuto 89. Ecco Tutti i risultati: GIRONE A PSG-Manchester ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 28 settembre 2021) Si sono concluse le sei gare serali valide per il martedì del secondo turnofase a gironi di UEFA Champions League. Nel big match di giornata il PSG delle stelleil Manchester, un gol per tempo:, autore del suo primo centro “parigino”. Doppio legno per la squadra di Guardiola con Sterling e Bernardo Silva nella stessa azione nel primo tempo, poi altre occasioni sventate dalla retroguardia francese.Liverpool e Borussia Dortmund regolano rispettivamente Porto e Sporting CP. Ilva sotto di un gol con loTiraspol, poi Benzema su rigore pareggia, ma i moldavi escono via da Madrid con uno storico successo firmato Thill al minuto 89. Ecco: GIRONE A PSG-Manchester ...

Advertising

FedericoScal : Ma come lo Sheriff ha vinto al Bernabeu con un gol di un lussemburghese al 90'. Non sense incredibile - RSIsport : ? Incredibile al Bernabeu: lo Sheriff batte 2-1 il Real Madrid e sale a punteggio pieno nel Gruppo D #UCL #RSISport - Edorsi53 : Incredibile #RMadrid: perde per la quarta volta nelle ultime sette partite europee al #Bernabeu, battuto non solo d… - sportli26181512 : Messi segna e batte Guardiola: Psg-City 2-0. Incredibile Sheriff: 2-1 al Real Madrid!: Il Parco dei Principi si ill… - AndreaPecchia1 : Lo #Sheriff che alla sua prima trasferta della storia in #ChampionsLeague vince la prima partita di #UCL nel nuovo… -