Il Pcc e gli algoritmi: un futuro digitale senza il capitalismo delle piattaforme (Di martedì 28 settembre 2021) Una legge per domarli, una legge per gestirli, una legge per guidarli, e in Cina vincolarli. Pechino continua la campagna di normativizzazione dell’industria digitale e dopo la legge sulla sicurezza dati (Dsl) e la normativa sulla protezione della privacy (Pipl) allunga le mani sul cuore pulsante del capitalismo da piattaforma: l’algoritmo di raccomandazione. Con una nuova bozza presentata a fine agosto (e soggetta a revisione fino al 26 settembre), la Cybersecurity Administration of China (Cac), propone di limitare l’utilizzo dei … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 28 settembre 2021) Una legge per domarli, una legge per gestirli, una legge per guidarli, e in Cina vincolarli. Pechino continua la campagna di normativizzazione dell’industriae dopo la legge sulla sicurezza dati (Dsl) e la normativa sulla protezione della privacy (Pipl) allunga le mani sul cuore pulsante delda piattaforma: l’algoritmo di raccomandazione. Con una nuova bozza presentata a fine agosto (e soggetta a revisione fino al 26 settembre), la Cybersecurity Administration of China (Cac), propone di limitare l’utilizzo dei … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

marco_nassini : @AmbCina @Pres_Casellati @luigidimaio Fosse per gli ospiti istituzionali italiani NON parteciperei, ma lo faccio lo… - smilypapiking : RT @iuvinale_n: #evengrade Si va alla conta. Le #banche sono coperte. Lo stato pure. Gli azionisti e obbligazionisti? Entrano in gioco il #… - EnricoNord : @Amos8125 Poi tecnicamente ha dimostrato di saper funzionare bene: il PCC cerca di bandirlo da anni senza alcun ris… - smilypapiking : RT @iuvinale_n: I #cinesi vanno alla conta in #evengrade. Le #banche statali dovrebbero essere state coperte con una massiccia iniezione di… - nonmiscrivere8 : RT @iuvinale_n: I #cinesi vanno alla conta in #evengrade. Le #banche statali dovrebbero essere state coperte con una massiccia iniezione di… -