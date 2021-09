Il cantautore bolognese Nicolas Bonazzi torna con il singolo “La mia cyclette”

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 28 settembre 2021) (etichetta discografica NBMusic): un brano pop dal sapore amaro e sognante, dedicato ai mesi difficili del lockdown, che sarà accompagnato dal videoclip, per la regia di Francesco Ferri Faggioli – Roll In Production, online nei prossimi giorni., autore del brano, prodotto artisticamente da Alessandro Di Sciullo, racconta così questo nuovo lavoro. “Ho scritto questo pezzo parlando di un amore finito che ancora intrappola tra nostalgie, ricordi e amarezze, ma più in generale è una metafora sull’immobilità di questi tempi assurdi che abbiamo vissuto in questi due anni, sul bisogno di chiudere gli occhi e andare lontano per sentirci vivi, per salvare la mente, pur consapevoli di non poter andare fisicamente da nessuna parte”.è un, nasce a Bologna nel 1982. ...