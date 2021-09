Haaland è stato ad un passo dal club italiano: il retroscena! (Di martedì 28 settembre 2021) A rivelare la clamorosa indiscrezione di mercato è il Corriere dello Sport. Difatti, il Napoli, nella primavera del 2019, avrebbe individuato in Erling Braut Haaland l’attaccante ideale per la squadra dell’allora mister Gennaro Gattuso: “Il Napoli aveva praticamente messo le mani su Haaland, venticinque milioni di euro ed affare (quasi) fatto. Dinnanzi alle prospettive di un ingaggio ben lontano dai parametri societari e delle possibilità finanziare, De Laurentiis dovette frenare“. L’interruzione della trattativa col norvegese, spinse la società di De Laurentiis a virare su Victor Osimhen: “Il Covid avrebbe potuto fermare quell’investimento, ma il Napoli scelse di osare, di lanciarsi in un’operazione rischiosa, di sfidare l’Arsenal ed il Liverpool, di batterli con uno sforzo imponente per dimenticare Haaland“. A distanza ... Leggi su rompipallone (Di martedì 28 settembre 2021) A rivelare la clamorosa indiscrezione di mercato è il Corriere dello Sport. Difatti, il Napoli, nella primavera del 2019, avrebbe individuato in Erling Brautl’attaccante ideale per la squadra dell’allora mister Gennaro Gattuso: “Il Napoli aveva praticamente messo le mani su, venticinque milioni di euro ed affare (quasi) fatto. Dinnanzi alle prospettive di un ingaggio ben lontano dai parametri societari e delle possibilità finanziare, De Laurentiis dovette frenare“. L’interruzione della trattativa col norvegese, spinse la società di De Laurentiis a virare su Victor Osimhen: “Il Covid avrebbe potuto fermare quell’investimento, ma il Napoli scelse di osare, di lanciarsi in un’operazione rischiosa, di sfidare l’Arsenal ed il Liverpool, di batterli con uno sforzo imponente per dimenticare“. A distanza ...

