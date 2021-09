Dai microchip alle calamite | ma quante ne sa il popolo no - vax Le fake news sui vaccini | ecco il vademecum delle bufale

Advertising

_karalu : ?? INCREDIBILE: ISRAELE VUOLE CONTROLLARE I BAMBINI PER IL TRAMITE DI UN MICROCHIP ?? LO HA APPENA DETTO IL PRIMO MI… - VeritaBocca : @Francescovotta1 @HuffPostItalia Scusa, ma io sono stato vaccinato ed ormai vengo eterodiretto dai poteri forti tra… - stefani81326863 : @Defcon1979 io ho vari amici e amiche che non si sono vaccinati/e (io sì), diffido solo dai complottisti paranoici… - SalernoStefano7 : No-vax, Kyrie Irving, nuovo ordine mondiale. La NBA riparte da gruppi complottisti su WhatsApp e dai microchip impi… - mimmomarga : @GuidoDeMartini Avete solo paura del vaccino ditelo...del microchip e delle conseguenze tra 20 anni e delle sciee c… -

Ultime Notizie dalla rete : Dai microchip

corriereadriatico.it

... convinti dal passaparola dei social che con il vaccino ci sparino sottopelle fantomatici... Ma sono morti in 28 '19/20 anni in giù per i soggetti sani è impossibile morire per Covid o ......posticipato la riapertura post vacanze estive proprio per via della grave carenza di. Un ... Tutti gli altri nodi al pettine di Stellantis La riconversionemotori alle batterie è confermata,...ANCONA - Lasciamo perdere gli irriducibili complottisti, convinti dal passaparola dei social che con il vaccino ci sparino sottopelle fantomatici microchip capaci di controllarci e orientare ...In Australia si registra il primo caso di una consegna di merci svolta con drone interrotta da un assalto di corvi. La società Wing, controllata da Googòe Alphabet, ha sospeso i voli nella zona.