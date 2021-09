Covid | Speranza firma un’ordinanza sui “corridoi turistici” per le mete extra Ue | niente quarantena ma obbligo di tamponi

(Di martedì 28 settembre 2021)-free per fari ripartire il turismo fuori dall’Unione Europea in sicurezza. A istituirli in via sperimentale e con specifici protocolli sanitari èdel ministro della Salute, Roberto. Isono indirizzati ad Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana ed Egitto, ma solo nelle zone di mare più frequentate dagli stranieri, cioè Sharm el-Sheikh e Marsa Alam. “Sono considerati ‘-free – spiega l’articolo 1 dell’ordinanza – tutti gli itinerari in partenza e in arrivo sul territorio nazionale finalizzati a consentire la realizzazione di viaggicontrollati”. Nel testo sono citate delle strutture ricettive selezionate – in base rispetto delle norme antie ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Speranza: 'Aumento significativo delle prime dosi di vaccino' anti Covid #ANSA - Z3r0Rules : RT @barbarab1974: L’ultima puttanata di speranza : i corridoi turistici covid Free - fattoquotidiano : Covid, Speranza firma un’ordinanza sui “corridoi turistici” per le mete extra Ue: niente quarantena ma obbligo di t… - Blacksnowwhite4 : RT @barbarab1974: L’ultima puttanata di speranza : i corridoi turistici covid Free - alessandro_972 : RT @barbarab1974: L’ultima puttanata di speranza : i corridoi turistici covid Free -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Speranza

... con tre documenti: "La vecchiaia: il nostro futuro" del 9 febbraio 2021, i disabili: "19: ... "Se esaminiamo, in diversi Paesi e in diversi gruppi sociali, ladi vita " e di vita in ...Il ministro della Salute, Roberto, ha firmato un'ordinanza che istituisce corridoi turistici- free per mete che si trovano fuori dall'UE. Il ministro della Salute, Roberto, ha firmato una nuova ordinanza con ...Roma, 28 settembre 2021 - Corridoi Covid-free per mete turistiche extra Ue, in cui non è richiesto l'isolamento fiduciario al rientro in Italia. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato ...Con il parere del Cts sul tavolo, il Governo deve ora definire tempi e modi dell’aumento delle capienze per gli eventi sportivi e dello spettacolo. Domani si ...