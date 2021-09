Ciclismo | Martinello | Dopo Cassani non vedo un progetto

(Di martedì 28 settembre 2021) Bologna, 28 settembre 2021 " Quello delle Fiandre è stato l'ultimo Mondiale da commissario tecnico per Davide. In otto anni l'ex commentatore Rai non è mai riuscito a vincere il mondiale su ...

... "Davide non ha vinto il Mondiale, ma come coordinatore ha fatto bene portando avanti la multidisciplinarietà e comunque sono arrivati quattro Europei " le parole di" E' stato dato un ..., i Mondiali in Belgio hanno rappresentato l'ultima recita di Davide Cassani da ... avrebbe bisogno di una società italiana impegnata a pieno regime nella massima espressione del...E' il momento di tracciare una riga e far quadrare le cose. E' calato il sipario sui Mondiali 2021 di ciclismo su strada. La competizione nelle Fiandre, in Belgio, ha regalato tante emozioni grazie ad ...L’ex campione del mondo dell’americana, e voce Rai, critico sulla sostituzione di Davide Cassani come commissario tecnico della nazionale ...