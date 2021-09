CDP Venture capital e FEI insieme per sostenere il processo di Trasferimento tecnologico (Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) – CDP Venture capital ha siglato una partnership con il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) per realizzare investimenti fino a 260 milioni di euro, mirati ad accelerare l’accesso al mercato di startup ad alto contenuto tecnologico. La firma è stata apposta dall’Amministratore Delegato di CDP Venture capital Sgr Enrico Resmini e dall’Amministratore Delegato di FEI Alain Godard, alla presenza dell’Amministratore Delegato di Cassa Depositi e Prestiti Dario Scannapieco. La collaborazione, che punta a dare continuità a ITAtech, la piattaforma di investimento lanciata da CDP e FEI nel dicembre 2016 per il potenziamento del Trasferimento tecnologico in Italia, hha come obiettivo quello di stimolare la nascita di nuovi fondi per lo sviluppo di startup deep ... Leggi su quifinanza (Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) – CDPha siglato una partnership con il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) per realizzare investimenti fino a 260 milioni di euro, mirati ad accelerare l’accesso al mercato di startup ad alto contenuto. La firma è stata apposta dall’Amministratore Delegato di CDPSgr Enrico Resmini e dall’Amministratore Delegato di FEI Alain Godard, alla presenza dell’Amministratore Delegato di Cassa Depositi e Prestiti Dario Scannapieco. La collaborazione, che punta a dare continuità a ITAtech, la piattaforma di investimento lanciata da CDP e FEI nel dicembre 2016 per il potenziamento delin Italia, hha come obiettivo quello di stimolare la nascita di nuovi fondi per lo sviluppo di startup deep ...

