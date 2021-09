Car sharing, la pandemia colpisce duro. In Italia dimezzati i noleggi (Di martedì 28 settembre 2021) Tempi duri per il car sharing nel nostro Paese. Nei primi sette mesi del 2021 gli operatori del settore hanno registrato una perdita secca del 50% nei noleggi, con conseguenze che si possono ben immaginare a livello di bilanci e sostenibilità delle aziende. Ancor più se si volge lo sguardo al passato prossimo, ovvero al 2020. Annus horribilis durante il quale, causa pandemia, il volume d’affari è risultato più che dimezzato, con un -53% dei noleggi e una flotta che complessivamente ha perso il 27% dei suoi mezzi. In pratica, quello che doveva essere il momento della consacrazione e della crescita per la mobilità condivisa, ha invece rappresentato il banco di prova più duro. Una prova che, comunque vada, sta lasciando diversi feriti sul campo. I motivi? Beh, senza dubbio l’emergenza sanitaria ha avuto e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Tempi duri per il carnel nostro Paese. Nei primi sette mesi del 2021 gli operatori del settore hanno registrato una perdita secca del 50% nei, con conseguenze che si possono ben immaginare a livello di bilanci e sostenibilità delle aziende. Ancor più se si volge lo sguardo al passato prossimo, ovvero al 2020. Annus horribilis durante il quale, causa, il volume d’affari è risultato più che dimezzato, con un -53% deie una flotta che complessivamente ha perso il 27% dei suoi mezzi. In pratica, quello che doveva essere il momento della consacrazione e della crescita per la mobilità condivisa, ha invece rappresentato il banco di prova più. Una prova che, comunque vada, sta lasciando diversi feriti sul campo. I motivi? Beh, senza dubbio l’emergenza sanitaria ha avuto e ...

