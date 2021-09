“Candidiamo Roma Capitale per ospitare Expo 2030” | assist di Draghi alla Raggi?

(Di martedì 28 settembre 2021), 28 set – L’annuncio diè infine arrivato: il governo italiano ha candidatoper. «Si tratta senz’altro di una grande opportunità per lo sviluppo della città», ha scritto il presidente del Consiglio in una lettera inviata ai candidaticarica di sindaco a, ringraziandoli inoltre «per la dimostrazione di unità a favore della nostra». La candidatura diL’Italia, che ha già ospitato l’esposizione universale del 2015 a Milano, è quindi intenzionata a far suo anche, da allestire stavolta a. La candidatura dell’Urbe arriva a ...

Abbiamo voluto inserire nel nostro statuto diCapitale il diritto all'acqua come diritto ... Citutti insieme per portare in Italia il Decimo Forum Mondiale dell'Acqua'. E c'è Assisi ...Abbiamo voluto inserire nel nostro statuto diCapitale il diritto all'acqua come diritto ... Citutti insieme per portare in Italia il Decimo Forum Mondiale dell'Acqua'. L'intervento a ...Draghi: candidiamo Roma a ospitare Expo 2030. Lo ha annunciato il premier Mario Draghi in una lettera ai candidati a sindaco.Il Museo dell’Altro e dell’Altrove, il primo museo abitato al mondo cresciuto nell’occupazione di via Prenestina alla periferia di ...