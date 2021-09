Canada, 39 minatori intrappolati. Proseguono operazioni di soccorso (Di martedì 28 settembre 2021) In Canada, un gruppo di 39 operai è rimasto intrappolato all’interno di una miniera. I soccorritori confermano che sono tutti illesi. Proseguono le operazioni di salvataggio che potrebbero concludersi in serata Canada. Un gruppo di 39 minatori è rimasto intrappolato all’interno della miniera Totten Mine a ovest di Subdury, in Ontario. Da oltre 24 ore gli operai sono bloccati in diversi punti, ad una profondità che va dai 900 ai 1200 metri. Il tutto è stato causato da un guasto meccanico che ha procurato la caduta di un secchio per il trasporto di materiale sullo stesso percorso utilizzato dai minatori per uscire. Secondo la società proprietaria della miniera, non ci sono feriti. A confermare la buona notizia, un gruppo di soccorritori che ha già raggiunto gli uomini ... Leggi su zon (Di martedì 28 settembre 2021) In, un gruppo di 39 operai è rimasto intrappolato all’interno di una miniera. I soccorritori confermano che sono tutti illesi.ledi salvataggio che potrebbero concludersi in serata. Un gruppo di 39è rimasto intrappolato all’interno della miniera Totten Mine a ovest di Subdury, in Ontario. Da oltre 24 ore gli operai sono bloccati in diversi punti, ad una profondità che va dai 900 ai 1200 metri. Il tutto è stato causato da un guasto meccanico che ha procurato la caduta di un secchio per il trasporto di materiale sullo stesso percorso utilizzato daiper uscire. Secondo la società proprietaria della miniera, non ci sono feriti. A confermare la buona notizia, un gruppo di soccorritori che ha già raggiunto gli uomini ...

