Brigitte Bardot e il compleanno dimenticato | da icona a fantasma troppo “scomodo”?

Leggi su amica

(Di martedì 28 settembre 2021) Da/simbolo (e orgoglio) di un intero Paese, a personaggio”?compie 87 anni e la Francia tace. Si dimentica di festeggiarla. Dimenticanza voluta? In fondo le ultime notizie su di lei, quali sono?, le ultime polemiche A gennaio, l’attrice francese (anche cantante, attivista…, mito…) ha dato scandalo per alcune affermazioni sulla pandemia. Ha definito il COVID una sorta di “cosa buona”. Intervistata, ha dichiarato: “Questo virus è una specie di autoregolamentazione di una sovrappopolazione che noi non siamo in grado di controllare”. E via così… Lo sguardo. Il broncio. Quel “musetto”… C’era una volta(Parigi, 28 settembre1934), ...