Arriva lo spin-off di On My Block, Freeridge: Netflix annuncia "uno spettacolo più femminile" (Di martedì 28 settembre 2021) Netflix ha ufficialmente messo in cantiere lo spin-off di On My Block: mentre la serie si avvia alla sua conclusione con la quarta ed ultima stagione in arrivo il prossimo 4 ottobre, si pensa già ad un'estensione del suo universo narrativo. Il nuovo format sarà intitolato Freeridge, frutto dei co-creatori di On My Block Lauren Iungerich, Eddie Gonzalez e Jeremy Haft insieme al co-produttor Jamie Uyeshiro e al co-produttore esecutivo Jamie Dooner. Secondo Deadline, tutti loro sono accreditati come co-creatori e produttori esecutivi della nuova serie, con Uyeshiro, Gonzalez e Haft che fanno anche da co-showrunner. Lo spin-off di On My Block prende il titolo dal nome del quartiere immaginario di Los Angeles in cui è ambientata la serie originale.

