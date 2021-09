Uomini e Donne, “Maria De Filippi furiosa caccia un tronista, ha provato a fare il furbetto” (Di lunedì 27 settembre 2021) Difficilmente si arrabbia, ma quando lo fa non ce n’è per nessuno. Parliamo di Maria De Filippi, la conduttrice di Uomini e Donne che, stando a quanto riportato dal sito di gossip Il Vicolo delle News, avrebbe caldamente invitato il tronista Joele Milan a lasciare lo studio. Il motivo? Sembra che il giovane, mentre ballava con la corteggiatrice Ilaria e convinto di avere il microfono spento, avrebbe rivelato alla ragazza che il proprio migliore amico aveva iniziato a seguirla su Instagram. Lo scopo era quello di sentirsi di nascosto sul social tramite il profilo dell’amico. Comportamento, questo, non ammesso e che avrebbe fatto arrabbiare la conduttrice. I ragazzi e le ragazze che partecipano al programma, infatti, possono avere contatti solamente tramite la redazione della trasmissione stessa. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Difficilmente si arrabbia, ma quando lo fa non ce n’è per nessuno. Parliamo diDe, la conduttrice diche, stando a quanto riportato dal sito di gossip Il Vicolo delle News, avrebbe caldamente invitato ilJoele Milan a lasciare lo studio. Il motivo? Sembra che il giovane, mentre ballava con la corteggiatrice Ilaria e convinto di avere il microfono spento, avrebbe rivelato alla ragazza che il proprio migliore amico aveva iniziato a seguirla su Instagram. Lo scopo era quello di sentirsi di nascosto sul social tramite il profilo dell’amico. Comportamento, questo, non ammesso e che avrebbe fatto arrabbiare la conduttrice. I ragazzi e le ragazze che partecipano al programma, infatti, possono avere contatti solamente tramite la redazione della trasmissione stessa. Il ...

