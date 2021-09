Trombe d’aria e gradine in Toscana: 12 feriti a Vaglia. Evacuate famiglie a Barga. Bibbiena: danni in piazza Tarlati (Di lunedì 27 settembre 2021) Sono 12 i feriti colpiti da grandine nel territorio comunale di Vaglia (Firenze) dove si contano anche più di 100 tetti danneggiati e 10 persone Evacuate. In Mugello danni grossi alle vetture tra Borgo San Lorenzo e sempre Vaglia (compreso Bivigliano) colpite dalla grandine e segnalata anche la caduta di alberi. La situazione a Barga (Lucca) e Bibbiena (Arezzo) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 27 settembre 2021) Sono 12 icolpiti da grandine nel territorio comunale di(Firenze) dove si contano anche più di 100 tetti danneggiati e 10 persone. In Mugellogrossi alle vetture tra Borgo San Lorenzo e sempre(compreso Bivigliano) colpite dalla grandine e segnalata anche la caduta di alberi. La situazione a(Lucca) e(Arezzo) L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

TgrRai : #Maltempo, ieri 32 eventi estremi tra trombe d'aria, grandine, tempeste e bombe d'acqua. 7252 i Comuni italiani (91… - FirenzePost : Trombe d’aria e gradine in Toscana: 12 feriti a Vaglia. Evacuate famiglie a Barga. Bibbiena: danni in piazza Tarlati - GioPepi : LA COLDIRETTI in allarme. In un solo giorni 32 trombe d'aria con grandinate insistenti. Danno ai raccolti. Una nota… - calabrianewsit : Mari troppo caldi: Possibili trombe d’aria e mini uragani in arrivo nelle prossime settimane al Sud -… - infoitinterno : Trombe d'aria e grandinate, la Toscana verso lo stato di emergenza -