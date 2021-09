Teatro: assegnati i Tony Awards, 10 a ‘Moulin Rouge' fra cui quello di miglior musical (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 set. (Adnkronos) - ‘Moulin Rouge: The musical' è il miglior musical, ‘Inheritance' la miglior opera teatrale e ‘A Soldier's Play' il miglior revival di un'opera teatrale. Sono stati assegnati i Tony Awards per la stagione di Broadway 2019-20, in ritardo a causa della pandemia di Covid-19. "Siamo un po' in ritardo, ma siamo qui!", ha detto Audra McDonald, conduttrice della 74esima edizione dei premi, in onda su CBS e Paramount+. "È meraviglioso vedere metà dei vostri bei volti", ha affermato riferendosi al fatto che il pubblico indossasse le mascherine. “Come ogni spettacolo di Broadway - ha aggiunto - il nostro pubblico è mascherato. Le maschere hanno reso realtà la riapertura dei teatri, dopo più di 560 notti ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 set. (Adnkronos) -: The' è il, ‘Inheritance' laopera teatrale e ‘A Soldier's Play' ilrevival di un'opera teatrale. Sono statiper la stagione di Broadway 2019-20, in ritardo a causa della pandemia di Covid-19. "Siamo un po' in ritardo, ma siamo qui!", ha detto Audra McDonald, conduttrice della 74esima edizione dei premi, in onda su CBS e Paramount+. "È meraviglioso vedere metà dei vostri bei volti", ha affermato riferendosi al fatto che il pubblico indossasse le mascherine. “Come ogni spettacolo di Broadway - ha aggiunto - il nostro pubblico è mascherato. Le maschere hanno reso realtà la riapertura dei teatri, dopo più di 560 notti ...

