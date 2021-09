Sul New York Times “la fine del Genoa medievale di Preziosi”: «Un incapace» (Di lunedì 27 settembre 2021) “Preziosi si è dimostrato un proprietario medievale, incapace di portare il club… beh, ovunque”. La fine del Genoa di Preziosi finisce sul New York Times. Che ritrae in poche righe il patron (a quanto pare ex) in maniera avvilente. Tra l’altro il quotidiano americano resta sul condizionale, perché “conviene trattare con un pizzico di scetticismo le notizie secondo cui ha venduto la maggioranza del club a 777 Partners, società di investimento con sede a Miami: Preziosi non sarebbe, dopotutto, il primo proprietario italiano di vecchia scuola a cambiare idea”. Con riferimento in particolare a Berlusconi e Zamparini. Comunque il giudizio su Preziosi è tranciante: “Non è stato quello che chiameresti un proprietario modello. ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 settembre 2021) “si è dimostrato un proprietariodi portare il club… beh, ovunque”. Ladeldifinisce sul New. Che ritrae in poche righe il patron (a quanto pare ex) in maniera avvilente. Tra l’altro il quotidiano americano resta sul condizionale, perché “conviene trattare con un pizzico di scetticismo le notizie secondo cui ha venduto la maggioranza del club a 777 Partners, società di investimento con sede a Miami:non sarebbe, dopotutto, il primo proprietario italiano di vecchia scuola a cambiare idea”. Con riferimento in particolare a Berlusconi e Zamparini. Comunque il giudizio suè tranciante: “Non è stato quello che chiameresti un proprietario modello. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : I casi di contagio e di malattia grave calano 'sostanzialmente' con la terza dose Pfizer. Lo sottolinea uno studio… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi è intervenuto in videoconferenza al #ClimateMoment della 76° #UNGA che si svolge a New York.… - pelias01 : RT @lauranaka: Benvenuti nel Global Energy Crunch del New Normal post pandemia. Goldman Sachs ancora più bullish sul #petrolio mentre diver… - FChiusaroli : RT @PatriziaTenda: Il primo capitolo sarà pubblicato in autunno sul 'New World Writing' con il titolo 'Non si può essere più poveri che da… - napolista : 'Non proprio quel che si dice un patron-modello. Ha trattato il club come un feudo, è stato anche riconosciuto colp… -