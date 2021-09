Spezia show sul mercato svincolati: è fatta per Nguiamba, in arrivo il nuovo portiere (Di lunedì 27 settembre 2021) Lo Spezia continua a muoversi sul mercato svincolati, sono in arrivo due innesti in grado di migliorare la qualità della squadra. La compagine di Thiago Motta è reduce dalla sconfitta contro il Milan, ma la prestazione è stata nel complesso positiva, così come quella contro la Juventus. Il calendario non ha di certo aiutato lo Spezia che ha dimostrato, però, di poter lottare per la salvezza. La classifica è preoccupante, in sei partite sono arrivati 4 punti, la zona retrocessione è distante solo un punto con il Venezia che dovrà scendere in campo nel posticipo della sesta giornata contro il Torino. I colpi sul mercato Foto di Paul Ellis / AnsaLo Spezia si è assicurato le prestazioni di Aurélien Nguiamba, mediano francese. Il calciatore ha già svolto ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 27 settembre 2021) Locontinua a muoversi sul, sono indue innesti in grado di migliorare la qualità della squadra. La compagine di Thiago Motta è reduce dalla sconfitta contro il Milan, ma la prestazione è stata nel complesso positiva, così come quella contro la Juventus. Il calendario non ha di certo aiutato loche ha dimostrato, però, di poter lottare per la salvezza. La classifica è preoccupante, in sei partite sono arrivati 4 punti, la zona retrocessione è distante solo un punto con il Venezia che dovrà scendere in campo nel posticipo della sesta giornata contro il Torino. I colpi sulFoto di Paul Ellis / AnsaLosi è assicurato le prestazioni di Aurélien, mediano francese. Il calciatore ha già svolto ...

Ultime Notizie dalla rete : Spezia show Juve torna in gioco, derby show e festeggia Sarri C'e' un segnale inquietante per le ambizioni da scudetto delle milanesi e del Napoli: la Juventus e' tornata stabilmente a vincere. Con fatica, come con lo Spezia, ma anche con la Samp viene fuori un 3 - 2. E' una Juve un po' imballata, che perde anche Dybala e Morata per la sfida col Chelsea, ma col tempo la qualità della squadra non potrà che far ...

La dinastia Maldini, l'eredità di Brahim: Milan show anche al Picco Pioli batte lo Spezia di Thiago Motta per 2 - 1 grazie a due gol che non sono altro che due scelte: Maldini dal 1 , Brahim Diaz a gara in corso per rispondere all'iniziale pareggio di Verde su ...

Serie A - Genoa-Hellas Verona 3-3, show a Marassi e un punto a testa. Spezia-Milan 1-2 e... Voce Giallo Rossa Memorial Moretti – Al Sanga la vittoria finale dopo una bella partita con La Spezia Non è sembrata una partita di pre-season la finale del Memorial Stefano Moretti: sia La Spezia che Il Ponte Casa D’Aste GBC hanno messo in campo ...

LIVE MN - "Replay": siamo in diretta per commentare con voi Spezia-Milan 1-2 Stasera dalle ore 21.00 fino alle 22.30 in diretta sui rispettivi canali social, torna il format #Replay, con la puntata dedicata a Spezia-Milan. I rossoneri continuano a vincere grazie ai ...

