Samsung pensa a come 'copiare e incollare' un cervello su un chip di memoria (Di lunedì 27 settembre 2021) L'ultima ambizione di Samsung è quella di adottare un nuovo approccio nello sviluppo di chip che imitano la funzione del cervello umano per compiti di autoapprendimento. In particolare, l'azienda vuole farlo copiando il cervello su un chip speciale. Per esplorare questa nuova possibilità, il Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT) ha collaborato con ricercatori dell'Università di Harvard. I risultati preliminari sono pubblicati in un articolo su Nature Electronics intitolato "L'elettronica neuromorfa basata sul copia e incolla del cervello". L'idea proposta nella nuova ricerca è che dovrebbe essere possibile copiare la mappa delle connessioni neurali del cervello utilizzando un array di nanoelettrodi sviluppato appositamente ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 27 settembre 2021) L'ultima ambizione diè quella di adottare un nuovo approccio nello sviluppo diche imitano la funzione delumano per compiti di autoapprendimento. In particolare, l'azienda vuole farlo copiando ilsu unspeciale. Per esplorare questa nuova possibilità, ilAdvanced Institute of Technology (SAIT) ha collaborato con ricercatori dell'Università di Harvard. I risultati preliminari sono pubblicati in un articolo su Nature Electronics intitolato "L'elettronica neuromorfa basata sul copia e incolla del". L'idea proposta nella nuova ricerca è che dovrebbe essere possibilela mappa delle connessioni neurali delutilizzando un array di nanoelettrodi sviluppato appositamente ...

Advertising

Eurogamer_it : #Samsung al lavoro per cercare di capire come 'copiare e incollare' un cervello su un chip di memoria. - TuttoAndroid : Samsung parla del sensore ISOCELL HP1 e pensa a un pieghevole con slot per la S Pen -