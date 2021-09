Pimple Popper, l’ultima impresa della dottoressa schiaccia brufoli (Video) (Di lunedì 27 settembre 2021) Il Video a fine articolo. La dottoressa Pimple Popper, il cui vero nome è Sandra Lee MD, ha portato al termine un’impresa quasi al limite della fantascienza, schiacciando un’enorme ciste piena di pus marrone dalla testa di un uomo. Il liquido è schizzato su tutte le pareti della clinica lasciando uno spettacolo raccapricciante. Una ciste grande come un terzo occhio Sono molti gli utenti che amano guardare sui social network i Video di brufoli e di punti neri quando vengono schiacciati. Un passatempo quasi masochistico ma che è niente in confronto a quello che ha fatto Sandra Lee MD, una dottoressa specializzate nella rimozione di cisti (e che, ricordiamo, è protagonista di un ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 27 settembre 2021) Ila fine articolo. La, il cui vero nome è Sandra Lee MD, ha portato al termine un’quasi al limitefantascienza,ndo un’enorme ciste piena di pus marrone dalla testa di un uomo. Il liquido è schizzato su tutte le pareticlinica lasciando uno spettacolo raccapricciante. Una ciste grande come un terzo occhio Sono molti gli utenti che amano guardare sui social network idie di punti neri quando vengonoti. Un passatempo quasi masochistico ma che è niente in confronto a quello che ha fatto Sandra Lee MD, unaspecializzate nella rimozione di cisti (e che, ricordiamo, è protagonista di un ...

