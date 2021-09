Maddalena | figlia del dott Urbani agonizzava e gli amici di una notte non chiamavano nessuno

(Di lunedì 27 settembre 2021) Spunta un nuovo indiziato per la morte di21enne del medico scopritore della Sars Carlo, è caccia al pusher. Aveva solo 21 anniquando la sua vita si è interrotta a causa di un overdose da mix di droghe, in una serata tra “” lo scorso 27 marzo a Roma. L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

mittdolcino : Sento puzza di sterco.... Sono il solo? - madd_maddalena : RT @AleMal5: Giulia.exe ha smesso di funzionare guardando la figlia di Montano! #gfvipparty - _DAGOSPIA_ : C'E' UN'OMBRA NELLA MORTE DELLA 20ENNE MADDALENA URBANI, FIGLIA DELLO SCIENZIATO CHE HA SCOPERTO LA… - infoitinterno : E’ nata Maddalena, figlia della nostra collega Eleonora Bianchini e di Andrea -

Ultime Notizie dalla rete : Maddalena figlia

Leggilo.org

Traversa, 31 anni, genovese, sposato con una, laureato in giurisprudenza, al primo incarico ... Massimiliano Bolla, Elisa Milocco, Claudio Martini, Marco Cirigliano eSala. 'L'impatto ...'Non posso impedire che si facciano cose su Mauro, che ognuno possa dire la sua - dice polemicamente laRostagno - . Ma ribadisco che la tomba di una persona dovrebbe essere un luogo ...Anche il Gruppo Arbitri Pallacanestro di Caserta, ha voluto ricordarlo con un pensiero: “Oggi, ci ha lasciato Domenico Farro, sempre orgoglioso nell’indossare quella divisa da arbitro che tanta gioia ...LA MADDALENA. È deceduto ieri, all’età di 81 anni, l’avvocato Antonio Fonnesu, conosciuto da tutti come Tonino, sindaco della Maddalena dal 1985 fino 1987. Sino all’ultimo aveva continuato a lavorare ...