Il Premio San Gennaro Day assegnato ad Andrea Bocelli nella serata dedicata a Enrico Caruso (Di lunedì 27 settembre 2021) Il sagrato del Duomo di Napoli illuminato di rosso per il prestigioso Premio San Gennaro Day, conferito a personalità importanti del mondo dello spettacolo e della società civile, prodotto da Jesce Sole con la direzione artistica di Gianni Simioli, sostenuto sin dalla prima edizione dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli e, in questa IX edizione, anche dalla Regione Campania, con Scabec spa e dalla Camera di Commercio attraverso l’Azienda speciale S.I Impresa. Andrea Bocelli e il ricordo di Enrico Caruso Ospite d’onore della IX edizione, dedicata al grande Enrico Caruso, nel centenario della sua scomparsa, il tenore Andrea Bocelli, interprete d’eccezione della canzone ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 settembre 2021) Il sagrato del Duomo di Napoli illuminato di rosso per il prestigiosoSanDay, conferito a personalità importanti del mondo dello spettacolo e della società civile, prodotto da Jesce Sole con la direzione artistica di Gianni Simioli, sostenuto sin dalla prima edizione dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli e, in questa IX edizione, anche dalla Regione Campania, con Scabec spa e dalla Camera di Commercio attraverso l’Azienda speciale S.I Impresa.e il ricordo diOspite d’onore della IX edizione,al grande, nel centenario della sua scomparsa, il tenore, interprete d’eccezione della canzone ...

SkyTG24 : Era conosciuto da tutti come 'il cane-postino': è morto a 12 anni, il pinscher Luigi. Per le sue gesta, aveva anche… - SecolodItalia1 : Il Premio San Gennaro Day assegnato ad Andrea Bocelli nella serata dedicata a Enrico Caruso - glooit : Lino Banfi show al Premio San Gennaro: “Gridare insieme Porca Puttena è liberatorio” leggi su Gloo… - zazoomblog : Premio San Gennaro Day ad Andrea Bocelli. Collegamento con Little Italy e la festa del Patrono a New York - #Premio… - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie 'Premio San Gennaro Day', IX edizione - -