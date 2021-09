Il dramma del volto noto di Canale 5: “7 ore sotto i ferri, cosa è successo in sala operatoria” (Di lunedì 27 settembre 2021) Luisa Anna Monti, ex dama del trono over di Uomini e Donne, sta combattendo da un anno contro un tumore al seno. La diagnosi è arrivata nel 2020 e ha costretto Luisa Anna e il compagno Salvio Calabretta, conosciuto proprio nel programma di Canale 5, a stravolgere i loro piani per il futuro. In un’intervista rilasciata al settimanale Uomini e Donne Magazine Luisa Anna Monti ha raccontato: “È stata dura e adesso seguo una terapia. Ma non c’è altra scelta se non affrontare il tutto”. La ex dama è stata operata lo scorso 24 luglio a Roma, dove ha subìto una quadrantectomia e un’ovarectomia per un altro tumore benigno, con possibilità di degenerare. “È stato un intervento di sette ore. Sono entrata col sorriso, ma poi sono crollata in sala operatoria”, ha ammesso Luisa Anna, aggiungendo di aver trovato il sostegno dei medici. ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 27 settembre 2021) Luisa Anna Monti, ex dama del trono over di Uomini e Donne, sta combattendo da un anno contro un tumore al seno. La diagnosi è arrivata nel 2020 e ha costretto Luisa Anna e il compagno Salvio Calabretta, conosciuto proprio nel programma di5, a stravolgere i loro piani per il futuro. In un’intervista rilasciata al settimanale Uomini e Donne Magazine Luisa Anna Monti ha raccontato: “È stata dura e adesso seguo una terapia. Ma non c’è altra scelta se non affrontare il tutto”. La ex dama è stata operata lo scorso 24 luglio a Roma, dove ha subìto una quadrantectomia e un’ovarectomia per un altro tumore benigno, con possibilità di degenerare. “È stato un intervento di sette ore. Sono entrata col sorriso, ma poi sono crollata in”, ha ammesso Luisa Anna, aggiungendo di aver trovato il sostegno dei medici. ...

