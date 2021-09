Giorgetti: «Di Lega ce n’è una sola. Draghi? Vada al Colle e poi si voti subito» (Di lunedì 27 settembre 2021) Nessuna spaccatura nella Lega, semmai «sensibilità diverse». A dirlo stavolta è Giancarlo Giorgetti, intervistato da La Stampa, mentre a fargli eco dalle colonne di Libero è il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, che bolla come «tutte palle» le ricostruzioni su una spaccatura tra “il partito di Salvini” e quello dei “governatori”. Dunque, nel giorno più difficile per il Capitano, quello in cui emerge l’indagine per droga a carico del suo ormai ex responsabile comunicazione social, Luca Morisi, il partito si compatta intorno al leader, sforzandosi di allontanare l’idea di un Carroccio allo sbando, nella quale, prima che emergessero i dati di cronaca, era stato ricompreso anche il passo indietro di Morisi. Giorgetti: «Di Lega ce n’è una sola, fatevene una ragione» Di Lega ce ne ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 settembre 2021) Nessuna spaccatura nella, semmai «sensibilità diverse». A dirlo stavolta è Giancarlo, intervistato da La Stampa, mentre a fargli eco dalle colonne di Libero è il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, che bolla come «tutte palle» le ricostruzioni su una spaccatura tra “il partito di Salvini” e quello dei “governatori”. Dunque, nel giorno più difficile per il Capitano, quello in cui emerge l’indagine per droga a carico del suo ormai ex responsabile comunicazione social, Luca Morisi, il partito si compatta intorno al leader, sforzandosi di allontanare l’idea di un Carroccio allo sbando, nella quale, prima che emergessero i dati di cronaca, era stato ricompreso anche il passo indietro di Morisi.: «Dice n’è una, fatevene una ragione» Dice ne ...

