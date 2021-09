DAZN, Preziosi: «Chi paga qualche domanda se la fa. Io a favore di Sky» (Di lunedì 27 settembre 2021) Enrico Preziosi, ex presidente del Genoa, ha così parlato sulla questione DAZN, che tante critiche sta sollevando in questi giorni Nella sua intervista ai microfoni di Radio Anch’io lo Sport, Enrico Preziosi ha affrontato il tema DAZN, finita nel mirino negli ultimi giorni per alcuni problemi riscontrati dagli abbonati: DAZN – «Non erano preparati per dare un servizio ai telespettatori. Un peccato che Sky sia stato fatto fuori, perchè è un segnale semplice e leggibile. Loro devono investire ancora. E’ un peccato perchè chi paga qualche domanda se la fa. Spero trovino soluzioni il prima possibile per dare un segnale decente agli spettatori. Io sono a favore di Sky, una collaborazione sarebbe stata opportuna». CLICCA QUI PER ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 settembre 2021) Enrico, ex presidente del Genoa, ha così parlato sulla questione, che tante critiche sta sollevando in questi giorni Nella sua intervista ai microfoni di Radio Anch’io lo Sport, Enricoha affrontato il tema, finita nel mirino negli ultimi giorni per alcuni problemi riscontrati dagli abbonati:– «Non erano preparati per dare un servizio ai telespettatori. Un peccato che Sky sia stato fatto fuori, perchè è un segnale semplice e leggibile. Loro devono investire ancora. E’ un peccato perchè chise la fa. Spero trovino soluzioni il prima possibile per dare un segnale decente agli spettatori. Io sono adi Sky, una collaborazione sarebbe stata opportuna». CLICCA QUI PER ...

