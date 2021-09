Covid, ecco come funziona nei condomini: obbligo di mascherina in ascensore e per le scale (Di lunedì 27 settembre 2021) «E' fortemente raccomandato l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi» Leggi su lastampa (Di lunedì 27 settembre 2021) «E' fortemente raccomandato l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi»

Advertising

borghi_claudio : Si ma tranquilli, tu non sei virologo, tu non sei dottore ed ecco che qui invece in un panel di discussione della F… - NicolaPorro : La dichiarazione bomba che sta facendo discutere gli scienziati ?? - ladyonorato : Qui è sintetizzata la posizione critica di Peter Doshi, scienziato che ha pubblicato confutato le STIME usate da Pf… - stefanobrinis : @Adriano40993709 Certo ma per esempio qui in veneto si facevano 4000 tamponi su 4 milioni che siamo. Porti pazienza… - 1GROSSI : RT @TommyBrain: Covid-19: abbiamo fatto il test rapido. Ecco perché non vogliono che tu lo faccia' -