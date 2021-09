Contrada Pantano, la Provincia approva 1,2 milioni per la messa in sicurezza del fiume Calore (Di lunedì 27 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti Benevento – Il Presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria ha approvato il Progetto esecutivo per la messa in sicurezza del fiume Calore in zona Pantano del capoluogo alla confluenza con il fiume Sabato. L’intervento, ha comunicato il Presidente, mobilita risorse economiche per € 1.245.208: la gara d’appalto dei lavori, secondo le disposizioni impartite al Settore Tecnico della Provincia, verrà indetta entro pochi giorni. Il Progetto esecutivo è stato approvato da Di Maria al termine di un complesso iter tecnico ed amministrativo che ha visto l’intensa interazione istituzionale con il Presidio di Protezione del Genio Civile di Benevento e altri Enti, anche attraverso lo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti Benevento – Il Presidente delladi Benevento Antonio Di Maria hato il Progetto esecutivo per laindelin zonadel capoluogo alla confluenza con ilSabato. L’intervento, ha comunicato il Presidente, mobilita risorse economiche per € 1.245.208: la gara d’appalto dei lavori, secondo le disposizioni impartite al Settore Tecnico della, verrà indetta entro pochi giorni. Il Progetto esecutivo è statoto da Di Maria al termine di un complesso iter tecnico ed amministrativo che ha visto l’intensa interazione istituzionale con il Presidio di Protezione del Genio Civile di Benevento e altri Enti, anche attraverso lo ...

Advertising

TV7Benevento : LAVORI PER 1,2MLN DI EURO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL FIUME CALORE IN CONTRADA PANTANO... - anteprima24 : ** Contrada Pantano, la #Provincia approva 1,2 milioni per la messa in sicurezza del fiume Calore **… -