**Bce: Lagarde, nuovo obiettivo inflazione più semplice e funzionale** (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 set. - (Adnkronos) - Nella revisione della strategia della Bce "abbiamo adottato quello che definirei un obiettivo di inflazione simmetrica semplice e chiaro del 2 % a medio termine" un target "semplice, facile da comunicare e chiaro perché fornisce un metro di giudizio ben definito per aiutarci a guidare la nostra politica monetaria". Lo ricorda Christine Lagarde, Presidente della BCE, in audizione presso la commissione Affari economici e monetari del Parlamento europeo. "Siamo convinti che questa nuova formulazione eviterà percezioni errate sulla nostra funzione di reazione quando l'inflazione a medio termine sarà al di sopra o al di sotto del target e permetterà di ancorare meglio le aspettative di inflazione" aggiunge. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 set. - (Adnkronos) - Nella revisione della strategia della Bce "abbiamo adottato quello che definirei undisimmetricae chiaro del 2 % a medio termine" un target ", facile da comunicare e chiaro perché fornisce un metro di giudizio ben definito per aiutarci a guidare la nostra politica monetaria". Lo ricorda Christine, Presidente della BCE, in audizione presso la commissione Affari economici e monetari del Parlamento europeo. "Siamo convinti che questa nuova formulazione eviterà percezioni errate sulla nostra funzione di reazione quando l'a medio termine sarà al di sopra o al di sotto del target e permetterà di ancorare meglio le aspettative di" aggiunge.

