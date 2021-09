ATP Sofia 2021 | Andreas Seppi accede al tabellone principale! Vittoria in due set contro Donski

(Di lunedì 27 settembre 2021) Missione compiuta per. L’altoatesino, attuale n.95 del mondo, si è imposto con il punteggio di 6-3 6-2il bulgaro Alexander(n.610 del ranking) nell’atto conclusivo delle qualificazioni dell’ATP di. La testa di serie n.3 delle ‘quali’ ha avuto vita facile, puntando sulla sua costanza per prevalere ere alprincipale.dunque sarà parte del main draw come Jannik Sinner, vincitore del torneo l’anno passato, Lorenzo Musetti e Gianluca Mager. Quest’ultimo farà il proprio esordio nella serata odiernail francese Adrian Mannarino (n.6 del seeding). Nel primo set, dopo un inizio equilibrato, l’azzurro trova il modo per disinnescare il tennis del suo avversario. Appoggiandosi molto ...

Advertising

OA_Sport : #Tennis Andreas Seppi conquista l'accesso al tabellone principale a #Sofia: aumenta la presenza italica sul cemento… - sportface2016 : #Tennis, Atp #Sofia 2021: Andreas #Seppi accede al tabellone principale, superato in due set il bulgaro #Donski - BetsFinland : Challenger Lima: Cerundolo F - Pucinelli de Almeido: Cerundolo F @ 1,62 #coolbet #tennis #atp #sofia #sandiego… - BetsFinland : ATP Sofia: Mannarino - Mager: Mannarino -1,5set @ 2,49 #sbobet #tennis #atp #sofia #sandiego #challenger #lima… - livetennisit : ATP 250 Sofia: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 1. Esordio di Mager nel Md e Seppi nel turno decisivo di q… -

Ultime Notizie dalla rete : ATP Sofia

...- Aliassime CAN 2320 11 Jannik Sinner ITA 2255 - Già qualificati alleFinals L'azzurro quindi è già tagliato fuori? No, ma il contesto è complicato. In primis, Sinner dovrebbe vincere anel ...Andreas Seppi accede al main draw del torneo2021 . Sul cemento bulgaro, l'azzurro ha superato il padrone di casa Alexander Donski in due set (6 - 3 6 - 2) nell'ultimo match di qualificazione, strappando così il pass per il tabellone ...Missione compiuta per Andreas Seppi. L'altoatesino, attuale n.95 del mondo, si è imposto con il punteggio di 6-3 6-2 contro il bulgaro Alexander Donski (n.610 del ranking) nell'atto conclusivo delle q ...SOFIA (BULGARIA) (ITALPRESS) - Andreas Seppi raggiunge Gianluca Mager, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti nel tabellone principale del "Sofia Open", Atp 250 dotato di un montepremi di 481.270 euro in cor ...