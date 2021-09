Referendum, Mirabelli: "Parlamento deve riacquistare peso' (Di domenica 26 settembre 2021) Il massiccio ricorso ai Referendum, grazie anche alla possibilità dell'utilizzo della firma digitale per la loro richiesta, manifesta "un'esigenza di riequilibrio dei poteri, che non può venire dalle ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 26 settembre 2021) Il massiccio ricorso ai, grazie anche alla possibilità dell'utilizzo della firma digitale per la loro richiesta, manifesta "un'esigenza di riequilibrio dei poteri, che non può venire dalle ...

