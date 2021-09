PS Plus: Fall Guys è il gioco più scaricato di sempre, entra nel Guinness World RecordHDblog.it (Di domenica 26 settembre 2021) Il record del gioco più scaricato di sempre su PS Plus è stato annunciato dallo sviluppatore, MediatonicRead More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di domenica 26 settembre 2021) Il record delpiùdisu PSè stato annunciato dallo sviluppatore, MediatonicRead More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

HDblog : PS Plus: Fall Guys è il gioco più scaricato di sempre, entra nel Guinness World Record - IGNitalia : Mediatonic svela che il suo #FallGuys ha ottenuto un Guinness World Record: è il gioco PlayStation Plus più scarica… - misteruplay2016 : Fall Guys da Guinness World Record: è il gioco PlayStation Plus più scaricato di sempre - infoitscienza : Fall Guys entra nel Guinness dei Primati: è il gioco PlayStation Plus più scaricato di sempre - GameXperienceIT : Fall Guys è il gioco più scaricato di sempre su PlayStation Plus -