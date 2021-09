Pagelle Ternana-Spal 1-0 | voti e tabellino Serie B 2021 2022

(Di domenica 26 settembre 2021) Le, i, ile le ammonizioni di, match valevole per la sesta giornata del campionato di. Al Liberati di Terni vittoria inaspettata e importantissima per i ragazzi di Cristiano Lucarelli che riescono a portare a casa un match combattuto e ricco di emozioni. Il gol decisivo, e unico del match, arriva nel primo tempo, col gran sinistro di Martella che dai 20 metri spacca la porta di Thiam, che tocca, ma non basta. 1-0 definitivo. Con questi 3 punti laesce dalla zona retrocessione e agguanta, al 14esima posto, proprio la, a 6 punti.(4-3-3): Iannarili 7; Defendi 7, Sorensen 6 (17? st Boben 5,5), Capuano 6,5, Martella 7,5; Paghera 5,5 ...

Advertising

sportface2016 : Pagelle #Ternana-#Spal 1-0: voti e tabellino #SerieB 2021/2022 - TernanaNews : RT @TernanaNews: Rassegna Stampa - Le pagelle della Ternana secondo i quotidiani nazionali e locali - TernanaNews : RT @TernanaNews: Rassegna Stampa - Le pagelle della Ternana secondo i quotidiani nazionali e locali - infoitsport : Rassegna Stampa - Le pagelle della Ternana secondo i quotidiani nazionali e locali - TernanaNews : Rassegna Stampa - Le pagelle della Ternana secondo i quotidiani nazionali e locali -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Ternana

Ledi- Parma (3 - 1) rimarcano la serata no dei crociati che in Umbria hanno infilato la seconda sconfitta consecutiva in tre giorni. Dopo un primo tempo opaco, nella ripresa la difesa ...LE(4 - 2 - 3 - 1) : Iannarilli 6 - Ghiringhelli 6 (64 Defendi 6.5), Sorensen 6.5, Capuano 6, Martella 6 (80 Boben 6) - Proietti 6, Palumbo 6 - Koutsoupias 6 (59 Agazzi 6), Falletti 6.Le pagelle, i voti, il tabellino e le ammonizioni di Ternana-Spal, match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie B 2021/2022.Lucarelli conferma il 4-3-3 visto contro il Parma e cambia 5 undicesimi. L'allenatore getta nella mischia Kontek a centrocampo e lascia Falletti in panchina ...