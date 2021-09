Mertens pronto a rientrare | la richiesta del giocatore

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 26 settembre 2021) Questa sera ci sarà Napoli-Cagliari e tra i convocati azzurri, come anticipato da Spalletti in conferenza, dovrebbero rivedersi Diego Demme e Dries. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha raccontato un curioso retroscena riguardo l'attaccante belga. Il rientro diera previsto dopo la sosta di ottobre, ovvero per Napoli-Torino del 17 ottobre, ma il belga ha insistito per tornare prima. Infatti, Dries ha chiesto di accelerare i tempi di recupero, dopo aver ricevuto il via libera dal chirurgo che lo ha operato in Belgio.