Love Is In The Air, anticipazioni (27 settembre – 1 ottobre 2021): Serkan perde la memoria ed è convinto di stare con Selin

Un incidente aereo cambierà tutto a Love Is In The Air. Dopo aver fatto perdere le sue tracce per due mesi, tant'è che in molti lo danno ormai per morto, Serkan Bolat (Kerem Bursin) tornerà infatti a Istanbul mano nella mano con l'ex fidanzata Selin (Bige Onal), convinto di avere ancora una storia d'amore con lei. Questo si verificherà perché l'uomo avrà perso la memoria del suo ultimo anno di vita e non ricorderà nulla (o quasi) della sua amata Eda Yildiz (Hande Ercel). Maggiori dettagli nelle anticipazioni degli episodi in onda da lunedì 27 settembre a venerdì 1 ottobre 2021. La soap va in onda alle 16.50 su Canale 5.

